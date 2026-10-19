Boleto Estudiantil Gratuito: demanda por mayor cantidad de pasajes diarios en La Rioja

El Concejo Deliberante de La Rioja propone aumentar a cuatro pasajes diarios el Boleto Estudiantil Gratuito, respondiendo a la necesidad de estudiantes de doble jornada en escuelas técnicas. Esta medida busca mitigar el impacto económico en familias, que enfrentan dificultades para cubrir los costos de transporte.

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El Concejo Deliberante de La Rioja ha solicitado a la Secretaría de Transporte y Movilidad un aumento en los beneficios del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG). La propuesta, presentada por el concejal Pablo Herrera, busca ampliar a cuatro pasajes diarios gratuitos en la empresa Rioja Bus para estudiantes de escuelas técnicas.

La iniciativa se basa en las necesidades de instituciones como la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 y la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 2, que tienen un régimen de doble jornada. Los alumnos deben trasladarse hasta cuatro veces al día entre sus hogares y los establecimientos educativos, lo que supera el cupo habitual de dos pasajes diarios.

Esta situación representa una carga económica para muchas familias, contribuyendo al ausentismo y a la deserción escolar. En el contexto de la crisis económica actual, la solicitud busca garantizar el acceso a la educación y mitigar las dificultades que enfrentan los estudiantes de menores recursos.