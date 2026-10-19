Comienza la preventa de entradas para la Chaya 2027: ¿qué expectativas hay?

La preventa oficial de entradas para la Fiesta Nacional de la Chaya 2027 comenzará el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el 15 de noviembre o hasta agotar el cupo disponible. Este evento, que se celebrará del 4 al 8 de febrero, es uno de los más relevantes en la cultura de La Rioja, atrayendo anualmente a miles de visitantes.
Las entradas podrán adquirirse en la plataforma Paseshow.com.ar, con precios promocionales de $65.000 para el sector platea y $35.000 para ranchos. Los organizadores buscan con esta medida facilitar el acceso y evitar aglomeraciones durante la compra.
La Chaya celebra la cultura y costumbres locales, ofreciendo una programación artística diversa con la participación de artistas tanto locales como nacionales. Esta festividad representa una conexión significativa con las tradiciones de la región y se espera que continúe fortaleciendo la economía local mediante el turismo y la venta de productos regionales.
Con la implementación de la preventa, se pretende mejorar la organización del evento, permitiendo a los asistentes planificar su experiencia con antelación y disfrutar de una celebración que se ha convertido en un referente cultural a nivel nacional.