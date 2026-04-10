Viernes, 10 de Abril 2026
Menem asegura inversión histórica para comedores escolares en La Rioja
La Rioja

Menem asegura inversión histórica para comedores escolares en La Rioja

El Ministro Alfredo Menem anunció que La Rioja recibirá 2.937 millones de pesos para el programa PAR Escuela, garantizando el comedor en 287 escuelas. Sin embargo, el financiamiento para el desayuno escolar sigue incierto, complicando la situación en un contexto de alta inflación y necesidad social.

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El programa PAR Escuela en La Rioja recibirá un financiamiento anual de 2.937 millones de pesos, lo que garantiza la continuidad del servicio de comedor en 287 establecimientos educativos de la provincia. El Ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, destacó que este apoyo se logró tras gestiones con el Gobierno Nacional y que el sistema de financiamiento opera mediante transferencias post-rendición de cuentas.

Sin embargo, la situación es complicada para el programa de desayuno y merienda escolar, que actualmente no cuenta con garantías de financiamiento por parte de la Casa Rosada. Menem explicó que la provincia no ha recibido confirmaciones sobre estos fondos, anteriormente cubiertos por la ley de fondos solidarios de gestión alimentaria, lo que ha dificultado la coordinación con el sector empresarial debido a la crisis económica.

El costo diario por alumno se sitúa entre 1.500 y 2.000 pesos, lo que implica una inversión semanal de 10.000 pesos por niño. Dado que la matrícula total del nivel primario alcanza los 55.000 estudiantes, esto representa una carga financiera inalcanzable para el presupuesto local, según Menem. En este contexto, la demanda de asistencia ha aumentado, llevando al Ministerio de Desarrollo Social a formar un comité operativo de emergencia para asegurar servicios esenciales.

El ministro también informó que no se han recibido transferencias por fondos coparticipables y que La Rioja, junto a otras 11 provincias, ha solicitado 85.000 millones de pesos a la Nación para afrontar la situación.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial programa par escuela asistencia social inflación educación
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