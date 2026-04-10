Regreso de puma a su hábitat en Chilecito genera alivio entre los vecinos

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La reciente aparición de un puma y sus crías en áreas cercanas a San Nicolás y Los Sarmientos ha generado inquietud en la comunidad de Chilecito. Los vecinos han expresado su preocupación por la seguridad de niños y mascotas debido a este avistamiento, que ha llevado a muchas familias a tomar precauciones, especialmente durante las tardes y noches.

El puma fue visto en las inmediaciones de la Ruta Nacional 40, lo que aumentó los temores, ya que esta vía es utilizada por muchos transeúntes y vehículos. Ante esta situación, las autoridades locales hicieron un llamado a la cautela, instando a los residentes a estar alertas.

No obstante, tras una evaluación de expertos en fauna, se confirmó que el animal ha regresado a su hábitat natural, ubicado cerca del cordón montañoso, lo que ha traído alivio a la comunidad. Este evento resalta la importancia de la interacción entre humanos y fauna silvestre, así como la necesidad de conservar los hábitats naturales y promover la coexistencia pacífica entre las especies y las comunidades.

Es fundamental que la población se mantenga informada sobre la fauna local y adopte medidas de seguridad ante avistamientos de animales salvajes. La educación sobre estos temas puede ayudar a prevenir conflictos y fomentar un entorno más seguro y respetuoso con la naturaleza.