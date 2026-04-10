Sismo de 4.3 grados genera alarma en Guandacol y alrededores de La Rioja

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Un sismo de 4.3 grados se registró en el oeste de La Rioja, generando inquietud entre sus habitantes. El movimiento telúrico ocurrió a las 23:09 y tuvo su epicentro cerca de Guandacol, a una profundidad de 10 kilómetros, lo que permitió que muchas personas lo sintieran claramente.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni lesionados. Sin embargo, los vecinos expresaron su preocupación y compartieron sus experiencias a través de redes sociales. Las autoridades locales están realizando un seguimiento de la situación para evaluar posibles repercusiones.

Este evento ha reavivado el debate sobre la preparación ante sismos, considerando la actividad sísmica que ha afectado a la región anteriormente. Especialistas han subrayado la importancia de estar informados y preparados para cualquier eventualidad, dada la geografía de La Rioja.

Las autoridades provinciales se mantienen en alerta y recomiendan seguir las indicaciones de seguridad de los organismos de protección civil. Se prevén inspecciones en infraestructuras clave para asegurar el bienestar de los ciudadanos.