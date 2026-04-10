Viernes, 10 de Abril 2026
Sismo de 4.3 grados genera alarma en Guandacol y alrededores de La Rioja
La Rioja

Sismo de 4.3 grados genera alarma en Guandacol y alrededores de La Rioja

Un sismo de 4.3 grados sacudió el oeste de La Rioja, cerca de Guandacol, a las 23:09. Aunque no hubo daños reportados, la comunidad se mantiene alerta y solidaria ante la situación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un sismo de 4.3 grados se registró en el oeste de La Rioja, generando inquietud entre sus habitantes. El movimiento telúrico ocurrió a las 23:09 y tuvo su epicentro cerca de Guandacol, a una profundidad de 10 kilómetros, lo que permitió que muchas personas lo sintieran claramente.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni lesionados. Sin embargo, los vecinos expresaron su preocupación y compartieron sus experiencias a través de redes sociales. Las autoridades locales están realizando un seguimiento de la situación para evaluar posibles repercusiones.

Este evento ha reavivado el debate sobre la preparación ante sismos, considerando la actividad sísmica que ha afectado a la región anteriormente. Especialistas han subrayado la importancia de estar informados y preparados para cualquier eventualidad, dada la geografía de La Rioja.

Las autoridades provinciales se mantienen en alerta y recomiendan seguir las indicaciones de seguridad de los organismos de protección civil. Se prevén inspecciones en infraestructuras clave para asegurar el bienestar de los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja guandacol sismo terremoto seguridad protección civil
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2940 articles →

Artículos relacionados

Sismo de 4.3 en Guandacol: vecinos de La Rioja capital reportan sensación de temblor

Menem asegura inversión histórica para comedores escolares en La Rioja

Vecinos de La Rioja celebran el regreso de la Línea 2 de colectivos tras mejoras.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar