Viernes, 10 de Abril 2026
Vecinos de Puerta de la Quebrada se manifiestan en defensa del Templo de Las Padercitas
La Rioja

Vecinos de Puerta de la Quebrada se manifiestan en defensa del Templo de Las Padercitas

Este sábado 11 de abril a las 16:30 hs, el barrio Puerta de la Quebrada celebrará un "Abrazo Simbólico" al Templo de Las Padercitas con rezo del Rosario y procesión. Se espera gran participación de familias y fieles, reforzando la unión comunitaria y la espiritualidad local.

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La comunidad del barrio Puerta de la Quebrada está invitada a unirse a una jornada de fe y unión este sábado 11 de abril. La actividad, organizada por los Vecinos Autoconvocados, incluye el rezo del Santo Rosario y una procesión, comenzando a las 16:30 hs en el Templo de Las Padercitas.

El evento busca fomentar la unidad y la protección, destacándose por la presencia de las imágenes de la Virgen India y San Francisco Solano. Los organizadores han enfatizado la importancia de este encuentro como una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los vecinos. “Caminar juntos en procesión es el reflejo de una fe viva que une a los vecinos de La Quebrada”, señalaron en su convocatoria, animando a todos a participar y hacer oír su voz.

Etiquetas: puerta de la quebrada la rioja jornada de fe comunidad procesión unidad
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