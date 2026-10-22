Jueves, 22 de Octubre 2026
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Accidente en la curva de la Virgen India: un joven de 23 años lucha por su vida

Un joven de 23 años se encuentra en estado crítico tras un accidente en la Ruta Nacional 75, cerca del puente de la Virgen India. Las autoridades investigan una posible falla mecánica.

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Redacción Equipo Editorial
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Un joven de 23 años se encuentra en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Enrique Vera Barros tras un grave accidente en la Ruta Nacional 75, cerca del puente de la Virgen India. El incidente ocurrió cuando el conductor, que viajaba solo, aparentemente perdió el control del vehículo al morder la banquina.

El joven fue asistido inicialmente por el servicio de emergencias de Sanagasta y posteriormente trasladado al hospital, donde ingresó con politraumatismo y un traumatismo de cráneo moderado. El director del hospital, Dr. Gabriel Goitea, destacó la rápida respuesta del equipo médico, a pesar de las complicaciones en el acceso a la zona.

El pronóstico del paciente es reservado y se espera la evolución en las primeras horas, que son decisivas. Además, las autoridades viales señalaron que, aunque no hay antecedentes recientes en esa área, la ruta presenta un historial de accidentes en curvas cercanas.

Etiquetas: sanagasta accidente de tránsito hospital enrique vera barros unidad de terapia intensiva ruta nacional 75 política de seguridad vial
TL;DR

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