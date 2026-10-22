Jueves, 22 de Octubre 2026
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Accidente en Sanagasta: automovilista herido grave es llevado a Capital

Un violento accidente vial ocurrió en La Rioja cuando Francisco Herrera, conductor de un Chery, perdió el control del vehículo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Enrique Vera Barros. La seguridad vial sigue siendo una preocupación en la región.

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Redacción Equipo Editorial
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Un grave accidente de tránsito ocurrió este mediodía en La Rioja, específicamente cerca de las 13:50 horas, cuando un automóvil Chery, conducido por Francisco Herrera de Sanagasta, perdió el control. El conductor, que era el único ocupante del vehículo, recibió atención en el lugar antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Regional Enrique Vera Barros debido a la gravedad de sus lesiones.

El Comisario Inspector David Nieto informó sobre el incidente en FM Ruta 99.7, destacando que se activó un operativo de asistencia que incluyó la intervención de profesionales del Hospital «Teresa de la Cruz Herrera» y efectivos de la Comisaría de Sanagasta. Estos últimos se encargarán de realizar las pericias necesarias para esclarecer las causas del accidente y regular el tráfico en la zona afectada.

La preocupación por la seguridad vial ha crecido en la comunidad, especialmente ante la frecuencia de este tipo de accidentes. Las autoridades enfatizan la importancia de que los conductores adopten medidas de precaución y continúan promoviendo campañas para concientizar sobre el respeto a las normas de tránsito.

Etiquetas: la rioja sanagasta accidente de tránsito seguridad vial política pública hospitales
TL;DR

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