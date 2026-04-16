Allanamientos en Chilecito: impactante golpe al narcotráfico con millonaria incautación

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un operativo realizado por la Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia y el Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional, se desmanteló una organización dedicada al narcomenudeo en Chilecito. La acción, que tuvo lugar durante la madrugada, se centró principalmente en el Barrio Las Torres, donde residían los integrantes de la banda conocida como “Los Guanchineros”.

Se ejecutaron nueve allanamientos simultáneos que sorprendieron a los sospechosos en sus hogares. En total, se incautaron aproximadamente 200 dosis de cocaína y 1.000 dosis de marihuana, lo que representa un golpe significativo a la distribución de drogas en la región. Además, se hallaron más de 12 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos utilizados para la venta de estupefacientes.

Los resultados del operativo incluyeron también la confiscación de 90,7 gramos de cocaína, 1.285,4 gramos de marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares y municiones. Ocho personas fueron demoradas y se mantienen bajo custodia policial, mientras que la Justicia Federal de La Rioja se ocupa del caso.