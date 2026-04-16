Jueves, 16 de Abril 2026
Allanamientos en Chilecito: impactante golpe al narcotráfico con millonaria incautación
Policiales

Allanamientos en Chilecito: impactante golpe al narcotráfico con millonaria incautación

Ocho personas fueron detenidas en Chilecito tras un operativo contra el narcomenudeo en el Barrio Las Torres, donde se incautaron 200 dosis de cocaína y 1.000 de marihuana. Además, se hallaron más de 12 millones de pesos en efectivo. La justicia federal se encargará del caso.

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En un operativo realizado por la Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia y el Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional, se desmanteló una organización dedicada al narcomenudeo en Chilecito. La acción, que tuvo lugar durante la madrugada, se centró principalmente en el Barrio Las Torres, donde residían los integrantes de la banda conocida como “Los Guanchineros”.

Se ejecutaron nueve allanamientos simultáneos que sorprendieron a los sospechosos en sus hogares. En total, se incautaron aproximadamente 200 dosis de cocaína y 1.000 dosis de marihuana, lo que representa un golpe significativo a la distribución de drogas en la región. Además, se hallaron más de 12 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos utilizados para la venta de estupefacientes.

Los resultados del operativo incluyeron también la confiscación de 90,7 gramos de cocaína, 1.285,4 gramos de marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares y municiones. Ocho personas fueron demoradas y se mantienen bajo custodia policial, mientras que la Justicia Federal de La Rioja se ocupa del caso.

Etiquetas: chilecito narcotráfico allanamientos barrio las torres justicia federal estupefacientes
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