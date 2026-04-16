Aumento de la vigilancia policial en escuelas secundarias de Chilecito por amenazas recibidas

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El Comisario Hugo Escudero, Jefe de la Regional, informó que no hay denuncias de instituciones educativas sobre amenazas de tiroteos en escuelas secundarias en La Rioja ni en el país. A pesar de la ausencia de alertas reales, advirtió sobre el impacto negativo que la viralización de estos mensajes puede tener en la salud mental de los jóvenes.

Escudero destacó que se lleva a cabo un patrullaje preventivo en redes sociales desde el área de investigaciones, enfatizando la necesidad de comunicación efectiva entre las instituciones educativas y las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, ninguna autoridad escolar ha reportado situaciones preocupantes.

Las fuerzas de seguridad están especialmente preocupadas por el efecto multiplicador de la información en las plataformas digitales, que puede fomentar conductas imitativas entre los jóvenes. La Policía mantiene vigilancia activa para prevenir incidentes relacionados con esta tendencia, que podría poner en riesgo a la comunidad.

En este contexto, el Comisario vinculó la situación con la problemática de salud mental en la región, mencionando a Chilecito como un lugar donde se presenta esta preocupación. La fuerza de seguridad trabaja en conjunto con la Dirección de Salud Mental para abordar cualquier episodio que pueda surgir a raíz de las inquietudes expresadas por jóvenes y sus familias.