Martes, 9 de Junio 2026
Policiales

Búsqueda urgente de Maycol Ariel Pereyra: desaparecido en La Rioja desde ayer

La búsqueda de Maycol Ariel Pereyra, un joven de 16 años desaparecido desde el 8 de junio, ha movilizado a fuerzas de seguridad y ciudadanos en La Rioja. Se solicita colaboración urgente para obtener información que facilite su localización.

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Las fuerzas de seguridad de La Rioja han activado protocolos de búsqueda para localizar a Maycol Ariel Pereyra, un joven de 16 años desaparecido desde el 8 de junio de 2026. La comunidad se ha unido en esta búsqueda, mostrando un fuerte sentido de solidaridad y preocupación por el bienestar del menor, que ha sido visto por última vez ayer.

Las autoridades locales han solicitado la colaboración de los ciudadanos, instando a reportar cualquier dato que pueda ayudar a reconstruir los últimos movimientos de Pereyra. Un operativo activo se ha implementado, con personal desplegado en diferentes áreas de la ciudad y un llamado a comunicarse urgentemente al 911 o acercarse a la comisaría más cercana si se cuenta con información relevante.

La comunidad, junto con organizaciones sociales y grupos comunitarios, ha intensificado sus esfuerzos en los barrios cercanos al hogar del joven. La difusión de información sobre su desaparición es clave para acceder a pistas que faciliten su localización. Las autoridades enfatizan la importancia de la calma y la colaboración ciudadana en situaciones críticas como esta.

Etiquetas: la rioja búsqueda desaparición Maycol Ariel Pereyra fuerzas de seguridad colaboración ciudadana
TL;DR

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