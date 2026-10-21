Chepes enfrenta un alarmante aumento en denuncias de violencia de género

Chepes reporta 57 denuncias por violencia de género y 3 tentativas de femicidio, evidenciando una crisis en la protección de mujeres y niños. La comunidad debe conocer los canales de denuncia y asistencia disponibles.

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La situación de la violencia contra las mujeres en Chepes es alarmante, con un total de 57 denuncias por violencia de género y 3 casos de femicidio en grado de tentativa, según el Comisario Ariel Gómez, jefe de la Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia. Además, se han reportado 30 denuncias por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, 4 por abuso sexual, 4 por impedimento de contacto y 2 por acoso callejero.

Estas estadísticas reflejan una grave vulneración de derechos que afecta a numerosas familias, donde mujeres y menores enfrentan violencia física, psicológica, económica y de control. Ante estas situaciones, se activan medidas de protección urgentes, como restricciones de acercamiento y consignas policiales en los domicilios de las víctimas, para salvaguardar su bienestar.

Es esencial que la comunidad esté informada sobre los recursos de asistencia y denuncia disponibles. La Línea 144 brinda atención gratuita y confidencial las 24 horas para quienes necesiten ayuda. También se puede recurrir a la Línea de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana en casos de emergencia.

El aumento en las denuncias de violencia de género subraya la necesidad de mayor conciencia y un compromiso colectivo para combatir esta problemática en todas sus formas.