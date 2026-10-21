Chepes enfrenta un alarmante aumento en denuncias de violencia de género

La situación de la violencia contra las mujeres en Chepes es alarmante, con un total de 57 denuncias por violencia de género y 3 casos de femicidio en grado de tentativa, según el Comisario Ariel Gómez, jefe de la Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia. Además, se han reportado 30 denuncias por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, 4 por abuso sexual, 4 por impedimento de contacto y 2 por acoso callejero.
Estas estadísticas reflejan una grave vulneración de derechos que afecta a numerosas familias, donde mujeres y menores enfrentan violencia física, psicológica, económica y de control. Ante estas situaciones, se activan medidas de protección urgentes, como restricciones de acercamiento y consignas policiales en los domicilios de las víctimas, para salvaguardar su bienestar.
Es esencial que la comunidad esté informada sobre los recursos de asistencia y denuncia disponibles. La Línea 144 brinda atención gratuita y confidencial las 24 horas para quienes necesiten ayuda. También se puede recurrir a la Línea de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana en casos de emergencia.
El aumento en las denuncias de violencia de género subraya la necesidad de mayor conciencia y un compromiso colectivo para combatir esta problemática en todas sus formas.