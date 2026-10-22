Conductor ebrio choca contra un árbol: un milagro que no haya heridos en La Rioja

Un accidente en Mis Montañas involucró a un conductor de 39 años con 2,76 g/L de alcohol en sangre, resaltando el grave problema de la conducción ebria. La intervención de autoridades subraya la urgencia de campañas de concientización sobre este riesgo.

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A las 04:00 hs de este jueves, un grave accidente vial ocurrió en el barrio Mis Montañas, donde un hombre de 39 años logró salvar su vida tras chocar contra un árbol mientras conducía en estado de ebriedad. El automovilista perdió el control del vehículo y terminó incrustándose contra el ejemplar arbóreo, aunque afortunadamente no hubo heridos ni necesitó asistencia médica.

Los servicios de emergencia y Seguridad Vial intervinieron rápidamente en la escena. La prueba de alcoholemia realizada al conductor arrojó un alarmante resultado de 2,76 g/L de alcohol en sangre, evidenciando un problema recurrente en la conducción bajo los efectos del alcohol, que representa un riesgo tanto para el conductor como para otros. Las autoridades decidieron secuestrar el vehículo involucrado como medida preventiva.

Este incidente resalta la necesidad de una mayor concientización sobre el consumo de alcohol y la conducción, un tema crítico en Argentina. Las estadísticas indican un aumento en los accidentes relacionados con el alcohol, lo que ha llevado a las autoridades a implementar campañas de concientización y controles más estrictos en rutas y ciudades. La comunidad y las autoridades deben colaborar para fomentar hábitos de conducción responsables y crear conciencia sobre las graves consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol.