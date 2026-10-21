Desaparece adolescente de 16 años en La Rioja: búsqueda intensificada por la Unidad Especial

La Unidad Especial de Asuntos Juveniles busca intensamente a Tomás Joaquín Arias, de 16 años, desaparecido desde el martes en el barrio Islas Malvinas. La comunidad es clave para su localización.

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La Unidad Especial de Asuntos Juveniles ha iniciado un protocolo de búsqueda para encontrar a Tomás Joaquín Arias, un adolescente de 16 años desaparecido desde el martes. La denuncia fue presentada por Laura Natalia Tapia, operadora del Hogar Niño Alcalde, quien reportó que el joven se ausentó de la institución alrededor de las 20:30 horas.

Tomás reside en el barrio Islas Malvinas y se le describe como una persona de 1,75 metros de altura, con tez morena, contextura delgada y ojos marrones. En el momento de su desaparición, llevaba un pantalón gris, un buzo negro y zapatillas negras. La Unidad Especial solicita la ayuda de la comunidad para localizarlo, instando a quienes tengan información a comunicarse con el 911 o acudir a la comisaría más cercana.

La situación ha generado preocupación en la comunidad y entre las autoridades locales, quienes están comprometidas en la implementación de medidas de prevención y protección para los jóvenes. La búsqueda es monitoreada por el Hogar Niño Alcalde y las autoridades correspondientes, con la colaboración activa de la familia de Tomás y los vecinos del barrio, quienes están dispuestos a aportar cualquier información que pueda ser útil.