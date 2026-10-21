Miércoles, 21 de Octubre 2026
Policiales

Desaparece adolescente de 16 años en La Rioja: búsqueda intensificada por la Unidad Especial

La Unidad Especial de Asuntos Juveniles busca intensamente a Tomás Joaquín Arias, de 16 años, desaparecido desde el martes en el barrio Islas Malvinas. La comunidad es clave para su localización.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 31 min 2 min de lectura
Desaparece adolescente de 16 años en La Rioja: búsqueda intensificada por la Unidad Especial
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Unidad Especial de Asuntos Juveniles ha iniciado un protocolo de búsqueda para encontrar a Tomás Joaquín Arias, un adolescente de 16 años desaparecido desde el martes. La denuncia fue presentada por Laura Natalia Tapia, operadora del Hogar Niño Alcalde, quien reportó que el joven se ausentó de la institución alrededor de las 20:30 horas.

Tomás reside en el barrio Islas Malvinas y se le describe como una persona de 1,75 metros de altura, con tez morena, contextura delgada y ojos marrones. En el momento de su desaparición, llevaba un pantalón gris, un buzo negro y zapatillas negras. La Unidad Especial solicita la ayuda de la comunidad para localizarlo, instando a quienes tengan información a comunicarse con el 911 o acudir a la comisaría más cercana.

La situación ha generado preocupación en la comunidad y entre las autoridades locales, quienes están comprometidas en la implementación de medidas de prevención y protección para los jóvenes. La búsqueda es monitoreada por el Hogar Niño Alcalde y las autoridades correspondientes, con la colaboración activa de la familia de Tomás y los vecinos del barrio, quienes están dispuestos a aportar cualquier información que pueda ser útil.

Etiquetas: la rioja tomás joaquín arias desaparición asuntos juveniles barrio islas malvinas seguridad juvenil
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6312 articles →

Artículos relacionados

Chepes enfrenta un alarmante aumento en denuncias de violencia de género

Maximiliano S. M. enfrentará juicio por fraude con cheque de $21 millones en la provincia

Juan Gabriel Ortiz enfrenta tres años de prisión por violencia de género en La Rioja

Incendio en Bianchi Limanchi: Bomberos logran sofocar las llamas en la zona

La Policía de La Rioja refuerza la seguridad ante la llegada del Papa a Córdoba

Investigación en curso tras el hallazgo de un cuerpo en el barrio Hábitat de La Rioja

Prisión perpetua: la querella avanza en el caso del crimen de Luis Blanco

Policía de Chepes detenido por violencia de género: agredió y amenazó a su pareja

La justicia protege a trabajadores tras el cierre de la fábrica de nueces en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar