Jueves, 16 de Abril 2026
Detención en Chepes: un sanjuanino acusado de hurto tras pesquisas policiales
Policiales

Detención en Chepes: un sanjuanino acusado de hurto tras pesquisas policiales

La policía de Chepes detuvo a Roldán Martínez, de 30 años, acusado de hurto tras una denuncia de un ciudadano. El operativo se realizó bajo supervisión judicial.

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La policía de Chepes llevó a cabo un operativo que resultó en la detención de un hombre de 30 años, identificado como Roldán Martínez, oriundo de San Juan. La acción se realizó tras una serie de investigaciones que lo vinculaban como el principal sospechoso de un hurto reciente en la región.

La causa se inició a raíz de una denuncia formal presentada por un ciudadano de apellido Sánchez, quien acusó a Martínez del delito tipificado en el Código Penal Argentino. Según las fuentes, la detención fue el resultado de un seguimiento exhaustivo destinado a esclarecer el caso y recuperar los objetos robados.

El procedimiento se llevó a cabo con el aval de la Justicia y siguiendo los protocolos legales establecidos. Tras su captura, Martínez fue alojado en la alcaidía local y quedó a disposición del magistrado interviniente mientras se llevan a cabo las diligencias procesales para definir su situación de libertad.

Etiquetas: chepes policía detención hurto san juan justicia
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