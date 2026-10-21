Miércoles, 21 de Octubre 2026
Policiales

Estudiante de Comercio N° 1 enfrenta bullying y lleva cuchillo para defenderse

Un alumno de la Escuela Comercio N° 1 llevó un cuchillo de cocina, alegando acoso escolar. La escuela activó protocolos de seguridad y se suspendió al estudiante por cinco días. Las autoridades investigan el caso y ofrecen contención emocional.

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La comunidad educativa se encuentra preocupada tras un incidente en la Escuela Comercio N° 1, donde se encontró a un alumno con un cuchillo de cocina en su mochila. La situación fue reportada por compañeros del menor, quienes alertaron a la preceptora del establecimiento. Según se informó, el alumno afirmó haber llevado el cuchillo debido a un caso de acoso escolar que sufría por parte de un compañero, asegurando que su intención no era agredir, sino asustar.

Ante esta situación, las autoridades escolares activaron los protocolos de seguridad y contactaron a la Comisaría Segunda y al Ministerio de Educación. Se llevó a cabo una revisión de la mochila y se confirmó la presencia del arma blanca. Personal policial se presentó en el lugar junto al tutor del menor, mientras que se iniciaron los trámites pertinentes para la custodia del cuchillo.

El director de la escuela, Mario Corzo, precisó que el alumno no tenía antecedentes de mala conducta y que el protocolo de amenazas fue activado para abordar la situación. Como medida preventiva, se decidió suspender al estudiante por cinco días lectivos para proteger su estado emocional y facilitar su contención, mientras que se evaluará su reincorporación al aula.

Etiquetas: escuela comercio n° 1 bullying cuchillo la rioja educación protocolo de amenazas
TL;DR

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