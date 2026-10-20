Martes, 20 de Octubre 2026
Policiales

Heroicos rescatistas de La Rioja atienden a mujer herida en accidente en El Calvario

Un operativo de rescate en El Calvario culminó con éxito, tras más de dos horas de trabajo para salvar a una mujer de 56 años que sufrió una fractura mientras hacía senderismo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un complejo operativo de rescate se llevó a cabo en la zona alta de El Calvario, donde una mujer de 56 años, identificada como Marta Victoria Herrera, sufrió una fractura mientras realizaba senderismo. El accidente ocurrió cerca del Oratorio del Calvario, a unos 70 metros cerro arriba.

El hecho se reportó pasadas las 12:00 horas, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia. Equipos de Emergencias Médicas del 107, la Comisaría Sectorial y los Bomberos Águilas de Acero trabajaron de manera conjunta para rescatar a la víctima, enfrentando la dificultad del terreno durante más de dos horas.

Los rescatistas utilizaron técnicas de inmovilización y maniobras con cuerdas para descender a la mujer de manera segura. Una vez completada la extracción, fue atendida por el personal del Servicio de Emergencias DEM 107, quienes le brindaron la primera asistencia médica antes de coordinar su traslado para una evaluación más detallada.

Además, efectivos de la Policía de la Provincia de La Rioja colaboraron en el operativo, asegurando el perímetro y facilitando el trabajo de los equipos de rescate.

Etiquetas: la rioja accidente rescate bomberos emergencias senderismo
TL;DR

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