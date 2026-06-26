Hombre enfrenta cargos por amenazar a bomberos en La Rioja con cuchillos

El Juzgado N° 1 de La Rioja dictó prisión preventiva para Julio A. M. por coacción agravada con armas tras amenazar a bomberos que asistían a una mujer herida.

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El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, bajo la dirección de la jueza Dra. Cecilia Córdoba, ha dictado el procesamiento con prisión preventiva de Julio A. M. por un caso de coacción agravada, relacionado con el uso de arma. Este fallo se basa en hechos ocurridos el 9 de marzo de 2025 en el barrio Cardonal de La Rioja.

Durante una intervención de Bomberos Voluntarios para asistir a una mujer herida, el imputado se acercó portando dos cuchillos y amenazó al personal, exigiendo asistencia bajo amenazas graves. Las pruebas, incluyendo testimonios y grabaciones, han sido consideradas suficientes para sostener el procesamiento.

La jueza destacó que las amenazas y la exhibición de armas durante la asistencia sanitaria fueron elementos críticos para determinar la gravidad del caso. Además, se resolvió el sobreseimiento definitivo de Brunela A. C., al no encontrar pruebas que la vincularan con los hechos investigados.