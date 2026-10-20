Incendio en Bianchi Limanchi: Bomberos logran sofocar las llamas en la zona

Un incendio de vegetación de 20x30 metros en el barrio Bianchi Limanchi, La Rioja, movilizó a bomberos y policías esta mañana. La rápida intervención evitó su propagación y resalta la necesidad de concientización sobre el manejo de residuos.

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Un incendio de vegetación y residuos acumulados se desató en la mañana de este martes en el barrio Bianchi Limanchi, al final de la calle Casa Ávila. El alerta se generó a las 08:31, movilizando a los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y a la Policía de la Provincia, quienes encontraron un foco ígneo de aproximadamente 20 por 30 metros.

El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de combustibles en el área, incluidos restos de poda y basura acumulada. Esto generó un alto riesgo para las zonas cercanas, lo que llevó a las autoridades a actuar con rapidez. Los bomberos realizaron tareas de extinción y enfriamiento en el perímetro afectado para prevenir rebrotes, especialmente con el viento que soplaba intensamente en ese momento.

Gracias al esfuerzo conjunto de bomberos y policías, la situación fue controlada y el área quedó fuera de peligro. Este incidente pone de relieve la necesidad de concientización sobre la gestión de residuos y la prevención de incendios. Las autoridades instan a la población a mantener la limpieza en espacios públicos y evitar la acumulación de basura en terrenos baldíos.

Al finalizar el operativo, se agradeció a los efectivos por su labor y se subrayó la importancia de estar preparados ante emergencias que puedan amenazar la seguridad pública.