Miércoles, 21 de Octubre 2026
Policiales

Investigación en curso tras el hallazgo de un cuerpo en el barrio Hábitat de La Rioja

Una persona fue hallada sin vida en una vivienda del barrio Hábitat, lo que generó un operativo policial y la intervención del cuerpo de Bomberos. La investigación sigue en curso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El hallazgo de una persona sin vida en una vivienda de la avenida Los Granados, en el barrio Hábitat, ha generado un fuerte operativo policial. La intervención se originó tras el aviso de una vecina que no había tenido noticias de su vecino desde el 14 de octubre.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales notaron un fuerte olor nauseabundo que provenía del interior de la propiedad. Ante esta situación, se solicitó la asistencia del cuerpo de Bomberos Voluntarios para abrir la vivienda y permitir el ingreso de las autoridades judiciales.

En la escena trabajaron miembros de la Comisaría Quinta, personal de Sumario Judicial y la División Homicidios. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la persona fallecida ni las causas del deceso, y la investigación sigue en curso. La comunidad ha manifestado su preocupación por la seguridad en la zona y espera resultados rápidos en las investigaciones.

Etiquetas: la rioja hábitat operativo policial investigación seguridad comisaría quinta
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