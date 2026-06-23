Martes, 23 de Junio 2026
Policiales

Jorge Oviedo enfrenta prisión perpetua por el brutal asesinato de Roque Romero en La Rioja

Jorge Nicolás Oviedo fue condenado a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado tras atacar violentamente a Roque Romero en mayo de 2023, aprovechando su vulnerabilidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional ha condenado a Jorge Nicolás Oviedo a prisión perpetua por el homicidio de Roque Romero, ocurrido el 4 de mayo de 2023. La sentencia se produjo tras una audiencia en la que se aceptó el pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Rafael Diego López y Martín Oneto.

El crimen fue calificado como “Homicidio Doblemente Calificado por Alevosía y Criminis Causae”, ya que Oviedo atacó violentamente a la víctima, aprovechando su vulnerabilidad tras sufrir dos accidentes cerebrovasculares. La fiscalía argumentó que el acusado utilizó su conocimiento en manejo de armas y técnicas de lucha para facilitar el robo de una caja fuerte, delito por el cual fue detenido en flagrancia mientras intentaba huir en motocicleta.

El tribunal, presidido por la jueza Sara López Douglas, consideró la gravedad del delito y las pruebas presentadas, decidiendo así aplicar la pena máxima. La condena resalta el esfuerzo del Ministerio Público Fiscal desde el inicio del caso, subrayando la importancia de la labor judicial en la resolución de delitos graves.

Etiquetas: argentina homicidio prisión perpetua justicia ministerio público fiscal flagrancia
TL;DR

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