Joven defiende a mujer y apuñala a su agresor en Nonogasta

Un hombre de 24 años permanece prófugo tras apuñalar a un vecino que intentó ayudar a una joven agredida en Nonogasta. La policía busca al agresor y refuerza la seguridad en la zona.

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En un hecho violento ocurrido en el barrio La Usina de Nonogasta, un hombre de 49 años fue apuñalado en el abdomen mientras intentaba ayudar a una joven de 23 años que estaba siendo agredida. El incidente se produjo este lunes por la mañana, cuando la víctima escuchó gritos de auxilio y decidió intervenir.

El agresor, un hombre de 24 años, se dio a la fuga tras apuñalar a su vecino y hasta ahora se encuentra prófugo. La policía ha iniciado un operativo de búsqueda en Nonogasta y áreas cercanas, recolectando testimonios para esclarecer lo sucedido. La gravedad de las heridas de la víctima ha llevado a que el caso sea tratado con una investigación sumarial exhaustiva.

La situación ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes manifiestan temor por la seguridad en su comunidad. Este ataque resalta la urgente necesidad de mejorar las medidas de protección para las víctimas de violencia y la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de estos delitos. Las autoridades locales están en alerta para intensificar las acciones preventivas y evitar que se repitan incidentes similares.