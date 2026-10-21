Juan Gabriel Ortiz enfrenta tres años de prisión por violencia de género en La Rioja

Juan Gabriel Ortiz fue condenado a tres años de prisión efectiva por amenazas y lesiones a su expareja, en un fallo que resalta su reincidencia en violencia de género. La justicia implementará tratamientos psicológicos para abordar su conducta violenta.

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, bajo la dirección de la jueza Dra. Sara López Douglas, emitió una sentencia de tres años de prisión efectiva contra Juan Gabriel Ortiz. El tribunal lo halló culpable de amenazas y lesiones leves en el contexto de violencia de género hacia su expareja, en dos incidentes ocurridos el 29 de enero de 2025.

El fallo consideró a Ortiz como reincidente por tercera vez, aplicando lo estipulado en el Artículo 50 del Código Penal Argentino. La magistrada ordenó su reclusión en el Servicio Penitenciario Provincial y dispuso evaluaciones por parte de profesionales de salud mental para abordar patrones de conducta violentos.

Además, el tribunal absolvió a Ortiz del cargo de incendio, debido a la falta de pruebas concretas y al retiro de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal. Se establecieron mecanismos de protección para la víctima y se le notificará sobre cualquier novedad relacionada con la ejecución de la pena, incluyendo posibles salidas transitorias y la concesión de libertad condicional.