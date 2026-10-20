La justicia protege a trabajadores tras el cierre de la fábrica de nueces en La Rioja

El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2 de La Rioja ha tomado una medida de protección para ex empleadas de una fábrica procesadora de nueces, recientemente cerrada. Esta decisión judicial prohíbe al imputado, Luis Manuel Giordano, cualquier tipo de contacto con las afectadas, ya sea personal, telefónico o a través de redes sociales.
La medida responde a denuncias de las trabajadoras y refleja el compromiso del sistema judicial de proteger los derechos de las víctimas. Se establece que cualquier comunicación necesaria para asuntos legales se realizará bajo la supervisión de la Dra. Cattaneo, garantizando así un ambiente seguro.
Este cierre de fábrica no solo impacta a los ex empleados en el ámbito laboral, sino que también pone de relieve problemas más amplios relacionados con la violencia de género y la protección de los derechos de las mujeres. La intervención judicial se inscribe en un contexto más amplio de esfuerzos para abordar esta problemática en la provincia.
Organizaciones sociales y feministas han manifestado su apoyo a la resolución, considerándola un avance en la visibilización de estas cuestiones. Sin embargo, también se ha señalado la importancia de continuar trabajando en la prevención y en políticas públicas que aborden las causas de la violencia de género.