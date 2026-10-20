La Policía de La Rioja refuerza la seguridad ante la llegada del Papa a Córdoba

La Policía de La Rioja se integrará a un operativo de seguridad interprovincial, ante la posible visita del Papa Francisco a Córdoba, que podría reunir a dos millones de personas. La coordinación incluye un despliegue de nueve horas y recursos compartidos con otras provincias.

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La Policía de La Rioja se integrará al dispositivo de seguridad nacional ante la posible visita del Papa Francisco a Córdoba, un evento que podría reunir a más de dos millones de personas. El Jefe de la Fuerza, René Molina, participó de una mesa de trabajo con jefes de seguridad de varias provincias argentinas, donde se abordó la coordinación y logística del operativo. Molina resaltó la necesidad de mantener la comunicación entre las jurisdicciones para gestionar cualquier eventualidad que pueda surgir.

El esquema de seguridad se estructurará en tres niveles concéntricos. La Guardia Suiza liderará el primer anillo, mientras que las Fuerzas Federales cubrirán el segundo. La Rioja desempeñará un papel fundamental en el tercer anillo, asegurando el control de las rutas provinciales y los accesos interjurisdiccionales. Se estima que al menos 1.500 colectivos de larga distancia y numerosos vehículos particulares llegarán a Córdoba para el evento, que incluye el Papa Fest.

La agenda del Santo Padre contempla su llegada a Córdoba a las 09:00 hs y la celebración de la Misa Central a las 10:00 hs. Tras la misa, el Papa se trasladará en el Papa Móvil, interactuando con el público y finalizando con un almuerzo con obispos en el Arzobispado. Se espera que el Papa regrese a Buenos Aires a las 17:00 hs.