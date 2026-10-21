Maximiliano S. M. enfrentará juicio por fraude con cheque de $21 millones en la provincia

El Juzgado de Instrucción N° 2 procesó a un imputado por emitir un cheque sin fondos de $21.000.000 tras una compra de materiales. Se ordenó un embargo sobre sus bienes.

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El Juzgado de Instrucción N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, bajo la dirección del juez Dr. Daniel Barría, ha decidido procesar a Maximiliano S. M. por la supuesta emisión de cheques sin provisión de fondos, conforme al artículo 302, inciso 2 del Código Penal Argentino. La medida se tomó tras comprobar el rechazo bancario de un cheque de pago diferido por un monto de $21.000.000, emitido en mayo de 2025, como pago por materiales de construcción adquiridos de una empresa local.

La denuncia inicial fue presentada debido a la falta de pago tras una intimación formal enviada por carta documento, la cual no recibió respuesta por parte del imputado. La Justicia evaluó pruebas como documentación comercial, copias del cheque y informes bancarios que confirmaron la falta de fondos. A pesar del procesamiento, el juez ha mantenido la libertad provisoria de Maximiliano S. M. durante el proceso.

Además, se ha ordenado el embargo de sus bienes para asegurar el cumplimiento de posibles sanciones económicas y costas judiciales. Esta resolución subraya la firme postura del sistema judicial frente a delitos económicos relacionados con cheques sin fondos en la provincia.