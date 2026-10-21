Miércoles, 21 de Octubre 2026
Policiales

Maximiliano S. M. enfrentará juicio por fraude con cheque de $21 millones en la provincia

El Juzgado de Instrucción N° 2 procesó a un imputado por emitir un cheque sin fondos de $21.000.000 tras una compra de materiales. Se ordenó un embargo sobre sus bienes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 37 min 1 min de lectura
Maximiliano S. M. enfrentará juicio por fraude con cheque de $21 millones en la provincia
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Juzgado de Instrucción N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, bajo la dirección del juez Dr. Daniel Barría, ha decidido procesar a Maximiliano S. M. por la supuesta emisión de cheques sin provisión de fondos, conforme al artículo 302, inciso 2 del Código Penal Argentino. La medida se tomó tras comprobar el rechazo bancario de un cheque de pago diferido por un monto de $21.000.000, emitido en mayo de 2025, como pago por materiales de construcción adquiridos de una empresa local.

La denuncia inicial fue presentada debido a la falta de pago tras una intimación formal enviada por carta documento, la cual no recibió respuesta por parte del imputado. La Justicia evaluó pruebas como documentación comercial, copias del cheque y informes bancarios que confirmaron la falta de fondos. A pesar del procesamiento, el juez ha mantenido la libertad provisoria de Maximiliano S. M. durante el proceso.

Además, se ha ordenado el embargo de sus bienes para asegurar el cumplimiento de posibles sanciones económicas y costas judiciales. Esta resolución subraya la firme postura del sistema judicial frente a delitos económicos relacionados con cheques sin fondos en la provincia.

Etiquetas: la rioja juez procesamiento cheques sin fondos delitos económicos justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6306 articles →

Artículos relacionados

Juan Gabriel Ortiz enfrenta tres años de prisión por violencia de género en La Rioja

Incendio en Bianchi Limanchi: Bomberos logran sofocar las llamas en la zona

La Policía de La Rioja refuerza la seguridad ante la llegada del Papa a Córdoba

Investigación en curso tras el hallazgo de un cuerpo en el barrio Hábitat de La Rioja

Prisión perpetua: la querella avanza en el caso del crimen de Luis Blanco

Policía de Chepes detenido por violencia de género: agredió y amenazó a su pareja

La justicia protege a trabajadores tras el cierre de la fábrica de nueces en La Rioja

Heroicos rescatistas de La Rioja atienden a mujer herida en accidente en El Calvario

Conductor ebrio pone en riesgo la seguridad en las calles de La Rioja capital
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar