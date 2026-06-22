Misteriosa muerte en Chilecito: la policía abre investigación tras hallazgo en un domicilio

Las autoridades judiciales investigan la muerte de Daniel Enrique Fajardo, hallado sin vida en su vivienda en San Román al 237. Se recaban testimonios y se analizan cámaras de seguridad para esclarecer el caso.

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Las autoridades judiciales y policiales de La Rioja han iniciado una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Daniel Enrique Fajardo, un hombre de 45 años, en su domicilio ubicado en la calle San Román al 237. El suceso fue descubierto el domingo por la noche, alrededor de las 21.30 horas, cuando un vecino ingresó a la vivienda y alertó a las fuerzas de seguridad.

Inmediatamente, la Brigada Ciclística aseguró la zona y el personal del Servicio de Emergencias constató el fallecimiento. El juez Jorge Jalil y un médico forense llegaron al lugar para supervisar las diligencias correspondientes. La investigación busca reunir elementos probatorios y realizar análisis periciales para determinar las causas exactas del deceso.

La comunidad se encuentra conmocionada y espera respuestas sobre las circunstancias que rodean este trágico evento. Las autoridades planean recabar testimonios de vecinos y revisar las cámaras de seguridad del área para esclarecer lo sucedido y verificar si hubo intervención externa en el fallecimiento de Fajardo.

Fuentes policiales han señalado que se está trabajando con celeridad para obtener resultados, buscando brindar tranquilidad a los residentes del barrio, quienes demandan respuestas claras sobre la seguridad pública.