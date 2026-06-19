Sábado, 20 de Junio 2026
Policiales

Operativos de verificación policial revelan adulteraciones en motocicletas en La Rioja

Personal de la Comisaría Novena, en conjunto con la División Automotores, investiga una motocicleta retenida por presuntas adulteraciones en su número de cuadro. Este operativo es parte de un esfuerzo por combatir el delito y garantizar la legalidad de los vehículos en circulación. Las acciones recientes han permitido recuperar varios vehículos robados y destacan la colaboración entre unidades policiales para mejorar la seguridad pública.

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Operativos de verificación policial revelan adulteraciones en motocicletas en La Rioja
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El procedimiento realizado por la Comisaría Novena en colaboración con la Planta Verificadora de la Dirección General de Investigaciones resultó en la detección de presuntas adulteraciones en el número de cuadro de una motocicleta que había sido retenida. Este hallazgo obligó a las autoridades a actuar de inmediato para verificar la legalidad del vehículo.

Tras el análisis, se solicitó la intervención de la División Automotores, que se encargará de llevar a cabo las pericias necesarias según la normativa vigente. Este operativo forma parte de un esfuerzo mayor por parte de las autoridades para combatir el delito y asegurar que los vehículos en circulación sean de procedencia legítima.

En los últimos meses, se han intensificado las acciones para identificar redes de tráfico de vehículos robados, logrando la recuperación de varias motocicletas y automóviles. La colaboración entre diferentes unidades resalta la importancia del trabajo conjunto en la lucha contra la criminalidad.

La situación actual demanda un enfoque proactivo en la seguridad pública, destacando la necesidad de contar con recursos adecuados para enfrentar los desafíos de la delincuencia y generar conciencia sobre la importancia de verificar la legalidad de los automóviles.

Etiquetas: la rioja comisaría novena verificación de vehículos seguridad pública lucha contra la criminalidad intervención policial
TL;DR

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