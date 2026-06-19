Sábado, 20 de Junio 2026
Policiales

Detenido en San Juan un hombre buscado por violencia de género en La Rioja

Un operativo en la Terminal de Ómnibus resultó en la detención de Emmanuel Nicolás Sánchez, buscado por violencia intrafamiliar en San Juan. La acción resalta el compromiso de las autoridades en la lucha contra la violencia de género.

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Redacción Equipo Editorial
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En un operativo efectuado en la Terminal de Ómnibus, la División Robos y Hurtos detuvo a un hombre con una orden de captura activa. El incidente tuvo lugar alrededor de las 16.10 horas en la intersección de Av. Ortiz de Ocampo y Circunvalación, donde fue interceptado Emmanuel Nicolás Sánchez, de 38 años y oriundo de San Juan.

La detención se realizó tras confirmar, mediante sistemas informáticos, que Sánchez tenía un pedido de captura emitido por la Unidad Fiscal de CAVIG por delitos relacionados con la violencia intrafamiliar y de género. Luego de su aprehensión, fue trasladado a la Dirección de Investigaciones, donde permanece a la espera de los trámites judiciales necesarios.

Este operativo forma parte de un esfuerzo más amplio de las fuerzas de seguridad para abordar la creciente preocupación por la violencia de género en la sociedad. Las autoridades han destacado la importancia de la colaboración entre instituciones para la prevención y tratamiento de estos casos, subrayando la necesidad de que la comunidad apoye a las víctimas y promueva la denuncia.

La detención de Sánchez resalta la eficacia de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de su labor, en un contexto donde la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales están cada vez más activas en la lucha contra estos delitos.

Etiquetas: san juan violencia de género detención robos y hurtos policía provincial seguridad ciudadana
TL;DR

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