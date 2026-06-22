Aprobación del Sistema de Residencias Médicas: un paso hacia la mejora de la salud en La Rioja

La aprobación unánime del nuevo Sistema Provincial de Residencias de Salud en La Rioja amplía derechos laborales y fortalece la formación de profesionales sanitarios, incluyendo a enfermeros y psicólogos.

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El proyecto de ley que establece un nuevo Sistema Provincial de Residencias de Salud fue aprobado por unanimidad, marcando un avance significativo en la salud pública. El diputado Juanqui Santander defendió la iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, destacando la necesidad de modernizar el sistema de residencias.

La ley amplía el alcance de las residencias, que ahora incluirán a enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, reconociendo su papel fundamental en la atención integral. Se introducen nuevas modalidades de formación y se establece que el Ministerio de Salud de la Provincia será la autoridad de aplicación, permitiendo una mejor planificación de acuerdo a las necesidades sanitarias.

Además, la norma garantiza mejores condiciones laborales para los residentes, quienes recibirán aportes previsionales y cobertura de seguridad social desde el inicio de su formación. Se eliminan desigualdades al suprimir la figura del residente agregado y se crean incentivos para especialidades críticas. Este avance es considerado estratégico para fortalecer la política sanitaria del gobernador Ricardo Quintela.