Lunes, 22 de Junio 2026
Economía

Crisis económica: 1.440 familias reciben apoyo de Cáritas en La Rioja

La crisis nacional impacta severamente en La Rioja, donde Cáritas asiste a 1.440 familias. La demanda creció un 58% en un año, y se requieren voluntarios y donaciones urgentes.

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La crisis nacional ha impactado de lleno en la situación social de La Rioja, evidenciada por el aumento en la demanda de asistencia. La directora de Cáritas Diocesana, Andrea Gabriela Vásquez, informó que la organización ha pasado de ayudar a 120 familias en la parroquia Señor del Milagro a 190, mientras que la asistencia provincial abarca a un total de 1.440 familias.

Vásquez destacó que, si bien el objetivo de Cáritas es la promoción humana, la respuesta ante situaciones críticas como el hambre debe ser inmediata. La directora señaló que la falta de trabajo en la provincia y el país complica aún más la situación. Para llevar adelante estas tareas, Cáritas colabora con la Secretaría de Capital Humano, comercios y donaciones de particulares.

Además de la entrega de bienes, la organización impulsa programas de contención a largo plazo, como el programa Emaús, que busca mejorar la comprensión lectora en los niños. Cáritas también gestiona seis merenderos y comedores en la provincia, donde se brindan clases de apoyo y catequesis. Ante el creciente panorama de necesidades, Vásquez hizo un llamado a la solidaridad, solicitando voluntarios y donaciones de ropa de invierno, alimentos y útiles escolares.

Etiquetas: la rioja caritas diocesana asistencia social crisis económica programa emaús solidaridad ciudadana
TL;DR

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