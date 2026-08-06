Viernes, 7 de Agosto 2026
Policiales

Intensa búsqueda de Walter Calletano Pérez en Chilecito: comunidad en alerta

La Policía de La Rioja busca a Walter Calletano Pérez, un joven de 27 años desaparecido en el Barrio Siete Esquinas. Su familia y vecinos se movilizan para encontrarlo. Se solicita información urgente a las autoridades.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 21 h 2 min de lectura
Intensa búsqueda de Walter Calletano Pérez en Chilecito: comunidad en alerta
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Policía de la Provincia de La Rioja ha solicitado la colaboración de la comunidad para encontrar a Walter Calletano Pérez, un joven de 27 años desaparecido desde su última ubicación en el Barrio Siete Esquinas. La preocupación ha crecido entre los vecinos, quienes se han organizado para participar activamente en la búsqueda.

Walter es descrito como una persona de estatura aproximada de 1,65 metros y un peso de 75 kg, con cabello largo negro y ojos marrón oscuro. Presenta varios tatuajes, incluyendo el nombre "RODRIGO" en el brazo izquierdo y un balón de fútbol en el brazo derecho. Al momento de su desaparición, vestía un buzo rojo con una estampa de un sol y una bandera argentina, acompañado de una campera marrón y un pantalón negro con detalles en azul y blanco.

Las autoridades piden que cualquier información sobre su paradero sea reportada a la dependencia policial más cercana o a los números de contacto proporcionados: 101, 3804327073 para la Comisaría Primera de Chilecito, o al teléfono de su madre 3825527900. La búsqueda se ha intensificado con patrullajes en diversas áreas y la colaboración de los vecinos, quienes han mostrado su solidaridad con la familia en este difícil momento.

Etiquetas: la rioja barrio siete esquinas búsqueda de persona policía seguridad comunidad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5278 articles →

Artículos relacionados

Robo de bomba de agua en Aimogasta deja a vecinos sin suministro esencial

Detienen a sospechoso en el barrio Islas Malvinas de Chilecito tras intensa búsqueda

Testimonio clave de médica podría cambiar rumbo del caso Ilda Goyochea

Piden justicia para Trinidad Ruarte en juicio que conmueve a La Rioja

Estafas virtuales: una mujer de Chepes sufre la pérdida de más de $1.300.000

Ex policía detenido por un fraude millonario en el sector de viviendas en La Rioja

Accidente laboral en Portezuelo: un operario grave es trasladado a la Capital

Secuestro de 190 kilos de droga: un golpe al narcotráfico en el noroeste argentino

Comienza el juicio a Federico Luna por la trágica muerte de Trini Ruarte en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar