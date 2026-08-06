Intensa búsqueda de Walter Calletano Pérez en Chilecito: comunidad en alerta

La Policía de La Rioja busca a Walter Calletano Pérez, un joven de 27 años desaparecido en el Barrio Siete Esquinas. Su familia y vecinos se movilizan para encontrarlo. Se solicita información urgente a las autoridades.

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La Policía de la Provincia de La Rioja ha solicitado la colaboración de la comunidad para encontrar a Walter Calletano Pérez, un joven de 27 años desaparecido desde su última ubicación en el Barrio Siete Esquinas. La preocupación ha crecido entre los vecinos, quienes se han organizado para participar activamente en la búsqueda.

Walter es descrito como una persona de estatura aproximada de 1,65 metros y un peso de 75 kg, con cabello largo negro y ojos marrón oscuro. Presenta varios tatuajes, incluyendo el nombre "RODRIGO" en el brazo izquierdo y un balón de fútbol en el brazo derecho. Al momento de su desaparición, vestía un buzo rojo con una estampa de un sol y una bandera argentina, acompañado de una campera marrón y un pantalón negro con detalles en azul y blanco.

Las autoridades piden que cualquier información sobre su paradero sea reportada a la dependencia policial más cercana o a los números de contacto proporcionados: 101, 3804327073 para la Comisaría Primera de Chilecito, o al teléfono de su madre 3825527900. La búsqueda se ha intensificado con patrullajes en diversas áreas y la colaboración de los vecinos, quienes han mostrado su solidaridad con la familia en este difícil momento.