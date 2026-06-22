Lunes, 22 de Junio 2026
Deportes

Estudiantes sin clases por el partido de Argentina en el Mundial 2026 el lunes 22 de junio

El Ministerio de Educación de La Rioja otorgará un permiso especial el 22 de junio para que los estudiantes puedan asistir al partido de la Selección Argentina. La medida busca integrar educación y deporte, promoviendo valores esenciales y actividades educativas relacionadas con el Mundial 2026.

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Redacción Equipo Editorial
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El Ministerio de Educación de La Rioja ha decidido otorgar un permiso especial a los establecimientos educativos el lunes 22 de junio, durante el turno tarde, a partir de las 14:00 horas, para facilitar la participación de los estudiantes en el partido de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026. Esta iniciativa busca resaltar la importancia de los eventos deportivos en el ámbito educativo.

Los permisos aplicarán exclusivamente a los niveles educativos obligatorios cuando los partidos coincidan con el horario escolar. La decisión se fundamenta en el deseo de que los estudiantes disfruten de un evento significativo para la identidad nacional, siendo bien recibida por directores y docentes.

Desde la cartera educativa, se prevé la implementación de diversas actividades en las aulas durante el certamen, que incluirán talleres y debates sobre la relevancia del deporte en la formación integral de los jóvenes. Estas propuestas educativas buscarán fortalecer contenidos curriculares y fomentar valores como el respeto y la participación.

El Mundial 2026 representa una oportunidad para que las instituciones educativas se involucren en la celebración de la identidad cultural del país, promoviendo un ambiente escolar más dinámico y comprometido.

Etiquetas: la rioja ministerio de educación permiso especial mundial 2026 educación y deporte identidad nacional
TL;DR

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