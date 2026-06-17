Miércoles, 17 de Junio 2026
Deportes

Asueto administrativo en La Rioja: celebración tras el triunfo de la Selección

El Gobierno de la Provincia de La Rioja declaró asueto administrativo para celebrar la victoria de la Selección Argentina, fomentando la unidad y el bienestar comunitario. Durante esta jornada, las calles se llenan de festejos y un sentido de pertenencia colectivo.

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Hoy, la comunidad de La Rioja se une en una celebración colectiva tras la victoria de la Selección Argentina, resultando en un asueto administrativo dispuesto por el Gobierno provincial. Esta medida abarca a la Administración Pública y a las Instituciones Educativas, permitiendo que los ciudadanos compartan momentos de alegría y orgullo nacional.

El fútbol, como parte esencial de la identidad argentina, trasciende diferencias y fomenta la cohesión social. Desde la Casa de Gobierno, se destacó que "la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada". A pesar del asueto, se garantizan los servicios esenciales mediante guardias mínimas para atender las necesidades básicas de la comunidad.

Las calles de La Rioja se llenan de festejos, banderas y cánticos, creando un ambiente festivo que resalta la pasión por el deporte. Este triunfo se convierte en un símbolo de unidad y esperanza, recordando a todos que el deporte es un vehículo de cohesión y alegría compartida.

Las celebraciones, que continuarán durante la jornada, son fundamentales para fortalecer los lazos sociales, resaltando que, a pesar de las diferencias, hay motivos para celebrar juntos y compartir la felicidad colectiva que brinda el fútbol.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial asueto administrativo celebración selección argentina fútbol
TL;DR

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