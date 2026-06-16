Ana Paula Robledo brilla en el Open Paraná y lleva el jiu-jitsu a nuevas alturas

Ana Paula Robledo se consagró campeona en su debut oficial en jiu-jitsu en el Open Paraná, destacándose y sumando puntos al circuito nacional. Su éxito resalta años de dedicación y esfuerzo en el deporte.

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En el torneo Open Paraná de Jiu-Jitsu, realizado el pasado sábado 13 de junio en Entre Ríos, Ana Paula Robledo mostró un desempeño excepcional, logrando el primer puesto en su categoría. Esta fue su primera participación oficial en esta disciplina, en la que ha estado entrenando durante un tiempo y donde ha comenzado a destacar.

Robledo, reconocida por su trayectoria como judoka, se enfrentó a diversos combatientes y logró consagrarse campeona del certamen, acumulando importantes puntos en el circuito nacional. Este logro resalta su compromiso y dedicación en cada etapa de su formación deportiva.

La atleta, oriunda de La Rioja, continúa ampliando su horizonte competitivo, reafirmando su posición como una de las jóvenes promesas del deporte en la provincia. Su éxito en el Open Paraná es un motivo de orgullo para el deporte riojano y refleja años de esfuerzo y perseverancia en las disciplinas de combate que practica.