Detención en Nonogasta: avanza la causa por abuso y rapto de una joven

un expediente olvidado desde 2016 ha permitido que un hombre de 31 años sea detenido en Nonogasta. Se investigan serios abusos sexuales ocurridos hace una década, instando a reflexionar sobre el tratamiento de estas causas en la provincia.

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Anoche, un hombre de 31 años fue detenido en **Nonogasta** tras un oficio del juez **Jorge Jalil**. La causa, que había permanecido inactiva desde **2016**, fue reactivada y recuperada por el magistrado. El principal acusado sigue prófugo y tiene pedido de captura.

Los hechos investigados incluyen tres casos de abuso sexual agravado que ocurrieron en **septiembre** y **octubre de 2016** contra una joven de 15 años en ese momento. Se establece que el acusado, un hombre de 32 años que vivía cerca, habría abordado a la menor y la trasladado a la provincia de **Córdoba** en un vehículo **Chevrolet Corsa** junto a otro cómplice.

La joven logró pedir ayuda a la policía en **Serrezuela** después de ser forzada al traslado. El fiscal ha imputado al hombre de 42 años por tres hechos de abuso sexual con acceso carnal y rapto, mientras que al de 31 años se le imputa como coautor. Esta reactivación de la causa ha suscitado un debate sobre la atención a las víctimas de abuso sexual, resaltando la importancia de respetar sus tiempos y mejorar los mecanismos de denuncia.

La labor judicial en la recuperación de causas de abuso paralizadas se enmarca en la «**Ley Piazza**», que busca mitigar la impunidad en estos delitos graves y brindar apoyo a las víctimas.