Viernes, 7 de Agosto 2026
Policiales

Estafas virtuales: mujer de Chepes sufre un duro golpe económico de más de 1.3 millones

Una vecina de Chepes sufrió una estafa virtual que le costó más de 1.300.000 pesos tras contactarse con delincuentes en internet. Las autoridades alertan sobre el creciente riesgo de fraudes online y fomentan la educación digital en la comunidad.

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Redacción Equipo Editorial
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Una mujer de Chepes sufrió una estafa virtual que le causó un perjuicio económico superior al millón trescientos mil pesos. La situación comenzó cuando respondió a un anuncio en internet y estableció contacto con los delincuentes a través de aplicaciones de mensajería. El comisario Ariel Gómez informó sobre el caso y explicó cómo se desarrolló el fraude.

Los estafadores lograron acceder a las cuentas bancarias de la víctima tras comunicarse a través de WhatsApp, lo que llevó a realizar transferencias no autorizadas. Este incidente ha encendido alarmas sobre el aumento de las estafas en línea en la región, lo que ha llevado a las autoridades a instar a la comunidad a ser cautelosa con ofertas tentadoras y a no compartir información personal.

Para hacer frente a este fenómeno creciente, la Policía de La Rioja ha intensificado sus esfuerzos en la prevención de estos delitos. Se está promoviendo la educación digital y la concientización sobre los riesgos de las estafas online en distintas localidades, incluida Chepes, con campañas en redes sociales y espacios públicos.

Las autoridades subrayan la importancia de desconfiar de situaciones que parezcan demasiado buenas para ser verdad y de reportar cualquier intento de fraude, enfatizando que la colaboración entre la comunidad y las instituciones es clave para prevenir futuros engaños.

Etiquetas: chepes estafa virtual policía de la rioja prevención de fraudes educación digital delitos informáticos
TL;DR

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