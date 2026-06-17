Cambios en el servicio de Rioja Bus por el importante partido de hoy

Hoy, el servicio de transporte público en La Rioja y Chilecito modificará su cronograma, con última salida a las 21:30, debido al partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Planificá tu traslado y estate atento a futuros cambios.

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El servicio de transporte público en La Rioja experimentará cambios significativos hoy, martes 16 de junio, debido al partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La Secretaría de Transporte y Movilidad ha informado que la última salida del Rioja Bus será a las 21:30 horas, afectando tanto a la Capital como a Chilecito.

Los usuarios deben planificar sus traslados con anticipación, ya que estos ajustes pueden repetirse en futuros encuentros de la selección. Se espera que la modificación de horarios impacte en la afluencia de personas a los espacios públicos que albergarán actividades relacionadas con el evento deportivo, dado el fervor que genera el fútbol en el país.

La Secretaría reafirma su compromiso con la accesibilidad y el bienestar de los ciudadanos, promoviendo una experiencia fluida para los hinchas. Asimismo, se hace un llamado a la comunidad a participar de las celebraciones y disfrutar del espíritu del deporte en estas jornadas.