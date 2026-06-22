Lunes, 22 de Junio 2026
La Rioja

La planificación territorial de la UNLaR incluye mejoras para 18 departamentos de La Rioja

El ministro Ariel Puy Soria anunció que se firmaron convenios con la UNLaR para abordar la expansión urbana, el acceso al agua y la seguridad jurídica en La Rioja. Con un 94% de acceso a agua potable, se busca fortalecer políticas que aseguren un desarrollo ordenado y equitativo en la provincia.

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El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, anunció la colaboración con la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) para abordar temas vitales como la expansión urbana, el acceso al agua y la seguridad jurídica. Estos ejes son considerados esenciales para el desarrollo ordenado de la provincia.

El funcionario subrayó la importancia de establecer criterios sostenibles de crecimiento en los 18 departamentos de La Rioja, haciendo hincapié en los desafíos que enfrenta la ciudad Capital en su sector sur, donde la provisión de servicios y la disponibilidad de suelo son críticos. Para ello, es fundamental la cooperación con profesionales de diversas disciplinas, como arquitectos y urbanistas.

En cuanto al acceso al agua, Puy Soria destacó la reforma constitucional que reconoce este recurso como un derecho humano. Señaló que, según el último censo, el 94 por ciento de los habitantes cuenta con suministro de agua potable en sus hogares, posicionando a La Rioja entre las provincias argentinas con mejor acceso a este recurso.

Finalmente, el ministro mencionó la importancia de la seguridad jurídica para garantizar el desarrollo de políticas públicas efectivas en la gestión de estos recursos, resaltando que es un aspecto fundamental a considerar en el futuro de la provincia.

Etiquetas: la rioja unlar gobierno provincial expansión urbana acceso al agua seguridad jurídica
TL;DR

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