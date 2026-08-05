Miércoles, 5 de Agosto 2026
La Rioja

Foro federal en La Rioja busca impulsar el desarrollo sostenible en el país

La provincia fue sede del primer foro federal de Sinergia Argentina, donde se discutió el desarrollo sostenible y la importancia de alcanzar consensos para potenciar la economía local. La participación de actores clave resalta el compromiso con un crecimiento inclusivo.

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El primer foro federal de Sinergia Argentina se llevó a cabo en La Rioja, con la participación del gobernador Ricardo Quintela y numerosos representantes de diversas instituciones, incluyendo la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, cámaras empresarias, sindicatos y universidades. Este evento busca fomentar consensos para un desarrollo económico sostenible y centrado en las personas.

Durante la jornada, el gobernador Quintela destacó las oportunidades que ofrece Argentina para un desarrollo sostenido, subrayando la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan aprovechar al máximo el potencial del país. Afirmó que el Estado debe jugar un rol clave en la articulación del desarrollo regional, promoviendo la producción y el empleo.

Quintela también mencionó que la actividad minera puede ser una oportunidad estratégica para provincias como La Rioja, siempre que se realice de manera responsable y contribuya al fortalecimiento del resto del entramado productivo. El foro se inspiró en la Doctrina Social de la Iglesia y en el legado de los mártires riojanos, con la intención de generar un impacto positivo en el desarrollo económico inclusivo.

Etiquetas: la rioja foro federal desarrollo sostenible gobierno provincial economía minería
TL;DR

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