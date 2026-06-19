Sábado, 20 de Junio 2026
Salud

Nuevo régimen de residencias de salud en La Rioja: implicaciones para el sistema sanitario local

La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó un nuevo Sistema Provincial de Residencias de Salud que incluye a enfermeros y psicólogos, mejorando derechos laborales y formación integral. Este avance busca fortalecer el sistema sanitario local y atender las necesidades del sector.

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La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó un nuevo Sistema Provincial de Residencias de Salud, buscando un equilibrio entre la formación integral de posgrado y los derechos laborales de los profesionales del sector. Esta iniciativa, que abarca a enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, fue considerada por el diputado Juan Carlos Santander como un sistema “ambicioso y moderno”.

Durante la sexta sesión ordinaria del 141° Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera, se izaron las banderas y se inició el debate. Se estableció que el nuevo sistema incluye modalidades de residencias básicas, básicas articuladas y posbásicas, con el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación. Se eliminó la figura del “residente agregado” para garantizar igualdad de derechos.

También se crearon incentivos para especialidades con escasez de profesionales, regulando condiciones laborales en cuanto a guardias y períodos de descanso. A su vez, se incorporó la telemedicina al sistema de formación, lo que supone un avance importante para modernizar el sector salud. El diputado Antonio Veragua resaltó el compromiso del Estado provincial con la salud pública y la atención a sectores vulnerables, en un contexto de recortes nacionales en esta área.

En el mismo marco, se aprobó por mayoría otro proyecto de ley que reafirma los derechos de La Rioja sobre territorios existentes bajo su dominio, con la abstención del Bloque de La Libertad Avanza.

Etiquetas: la rioja sistema de residencias de salud derechos laborales salud pública gobierno provincial teresita madera
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