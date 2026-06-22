Interrupción del servicio de Rioja Bus afectará a vecinos de la capital este lunes

Este lunes, el servicio de transporte público de Rioja Bus en la capital se interrumpirá de 13.30 a 16.30 horas por trabajos de mantenimiento. Se recomienda a los usuarios planificar sus traslados.

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El servicio de transporte público de pasajeros en la capital se verá interrumpido este lunes, desde las 13.30 hasta las 16.30 horas, debido a trabajos de mantenimiento. La empresa Rioja Bus indicó que esta medida es necesaria para poder realizar las tareas requeridas, las cuales han sido comunicadas con antelación para minimizar inconvenientes a los usuarios.

Ante esta suspensión temporal, se recomienda a los ciudadanos tomar previsiones en sus traslados, ya que el tráfico habitual podría verse afectado. Las autoridades locales han solicitado a la comunidad estar atenta a posibles actualizaciones de la empresa y considerar alternativas de transporte durante este periodo.

En los últimos meses, Rioja Bus ha implementado mejoras en su servicio, buscando optimizar la experiencia de sus pasajeros. Sin embargo, interrupciones como esta son parte de un plan de mantenimiento más amplio destinado a modernizar la infraestructura del transporte público, especialmente ante el aumento en la demanda de usuarios.

A medida que se desarrollen los trabajos, se espera que se implementen nuevas estrategias para facilitar la movilidad de los ciudadanos, siendo clave la comunicación constante entre Rioja Bus y los pasajeros para asegurar una transición efectiva hacia un servicio mejorado.