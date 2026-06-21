Domingo, 21 de Junio 2026
La Rioja

La Rifa Mi Promo 2026 comienza su recorrido por localidades de La Rioja este viernes

El programa La Rifa Mi Promo 2026 concluirá su etapa en la Capital y comenzará su recorrido por el interior provincial este viernes en Sanagasta. Se busca involucrar a más estudiantes en esta iniciativa que fomenta el compromiso educativo.

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El programa La Rifa Mi Promo 2026, que busca incentivar a los estudiantes de secundaria en su último año, ha finalizado su recorrido por los colegios de la ciudad Capital. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la vicegobernadora Teresita Madera, tiene como objetivo enriquecer la experiencia escolar de los jóvenes.

Este viernes a las 10 horas, se lanzará oficialmente el programa en el Colegio Secundario de Sanagasta, marcando el inicio de su expansión hacia el interior provincial. Se realizarán actividades en diversas localidades para que un mayor número de estudiantes tenga acceso a la rifa.

La agenda del programa continuará la próxima semana en distintos departamentos, con la intención de que todas las promociones puedan beneficiarse antes del inicio del receso invernal. Desde la organización, se ha agradecido a las instituciones educativas y a los estudiantes por su participación y entusiasmo durante esta primera etapa.

La Rifa Mi Promo 2026 ejemplifica cómo las políticas educativas pueden adaptarse a las necesidades de los jóvenes, promoviendo el compromiso y la colaboración en el ámbito escolar, a la vez que se fortalecen los lazos comunitarios entre distintas localidades.

Etiquetas: la rioja sanagasta educación rifa mi promo 2026 programa educativo comunidad educativa
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