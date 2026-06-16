Myriam Espinosa celebra la erradicación del trabajo infantil en la última cosecha de La Rioja

En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, destacó la ausencia de casos en la última cosecha, gracias a un esfuerzo conjunto en la prevención. La colaboración de la comunidad es crucial para proteger los derechos de los menores.

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En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se resaltan las acciones en La Rioja para prevenir y erradicar esta problemática. La secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, destacó la vulnerabilidad del sector rural, aunque no se registraron casos durante la última cosecha, gracias a un trabajo coordinado entre organismos competentes.

Espinosa enfatizó la importancia de la colaboración entre distintas entidades para proteger los derechos de los menores. En este contexto, Emilio Roque, de RENAPER, explicó los pasos a seguir ante la detección de trabajo infantil, subrayando la necesidad de denunciar de inmediato. La protección de los derechos de los niños y adolescentes es un compromiso que debe asumir toda la sociedad.

Desde el Gobierno provincial, se reitera que la colaboración comunitaria es esencial para garantizar un entorno seguro para la infancia. La denuncia de situaciones de explotación laboral es crucial, y existen mecanismos establecidos para actuar rápidamente. La lucha contra el trabajo infantil requiere un esfuerzo mancomunado entre el Estado, organizaciones sociales y la comunidad.

La secretaria Espinosa invitó a la sociedad a involucrarse y a estar atenta a cualquier irregularidad que pueda afectar el bienestar de los niños en el ámbito laboral. La erradicación del trabajo infantil es un objetivo que requiere un compromiso colectivo hacia un futuro más justo.