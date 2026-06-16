Martes, 16 de Junio 2026
La Rioja

Rescate emotivo: bomberos salvan a un perro en barrio Las Agaves

Un perro quedó atrapado en un hogar de Las Agaves, requiriendo la intervención de Bomberos Voluntarios y Rescate Animal, quienes realizaron un exitoso rescate.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un incidente ocurrido en el barrio Las Agaves de la ciudad requirió la rápida acción de los servicios de emergencia el lunes por la tarde. Un perro había quedado atrapado al introducir su cabeza entre los barrotes de una vivienda en calle Las Camelias.

Ante la situación, el personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y el equipo de Rescate Animal llegaron al lugar para llevar a cabo el rescate. Mediante maniobras técnicas controladas, lograron ampliar el espacio y liberar al animal sin que sufriera lesiones graves.

Una vez finalizado el procedimiento, el perro fue devuelto a su propietario, quien se encontraba presente en el lugar. Este tipo de intervenciones resalta la importancia de la colaboración entre distintas instituciones y la comunidad en la protección del bienestar animal.

Etiquetas: la rioja barrio las agaves bomberos voluntarios rescate animal bienestar animal emergencias
TL;DR

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