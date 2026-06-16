Rescate emotivo: bomberos salvan a un perro en barrio Las Agaves

Un perro quedó atrapado en un hogar de Las Agaves, requiriendo la intervención de Bomberos Voluntarios y Rescate Animal, quienes realizaron un exitoso rescate.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un incidente ocurrido en el barrio Las Agaves de la ciudad requirió la rápida acción de los servicios de emergencia el lunes por la tarde. Un perro había quedado atrapado al introducir su cabeza entre los barrotes de una vivienda en calle Las Camelias.

Ante la situación, el personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y el equipo de Rescate Animal llegaron al lugar para llevar a cabo el rescate. Mediante maniobras técnicas controladas, lograron ampliar el espacio y liberar al animal sin que sufriera lesiones graves.

Una vez finalizado el procedimiento, el perro fue devuelto a su propietario, quien se encontraba presente en el lugar. Este tipo de intervenciones resalta la importancia de la colaboración entre distintas instituciones y la comunidad en la protección del bienestar animal.