Sábado, 20 de Junio 2026
La Rioja

La jueza Nadia Luján plantea dudas sobre denuncias viales en La Rioja

La jueza Nadia Luján advirtió sobre las limitaciones del nuevo sistema de denuncias viales propuesto por la ANSV, destacando la falta de validez para pruebas enviadas por WhatsApp. La implementación de estas medidas enfrenta desafíos legales y técnicos en la ciudad.

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La jueza de Faltas Municipal, Nadia Luján, se refirió al nuevo sistema de reporte vial ciudadano propuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que busca permitir a los ciudadanos denunciar infracciones de tránsito mediante fotos y videos enviados por WhatsApp. Sin embargo, Luján destacó las limitaciones legales y técnicas para implementar este sistema, señalando que el canal de WhatsApp no está habilitado por el Código de Faltas vigente.

Desde 2008, el código permite denuncias de particulares, pero la jueza aclaró que las fotomultas, que están en funcionamiento desde 2025, dependen de cámaras homologadas por Nación para garantizar la seguridad jurídica. Luján enfatizó que no se puede sancionar por alcoholemia basándose en pruebas fotográficas caseras, ya que se requiere un alcoholímetro habilitado.

Además, la jueza explicó que, aunque el Concejo Deliberante aprobó la participación de la fuerza policial en el labrado de infracciones municipales el 22 de abril, la implementación está pendiente debido a la necesidad de definir protocolos de control. Mientras tanto, las infracciones válidas son solo las labradas por inspectores de tránsito, mientras que la Policía se concentra en los controles de alcoholemia.

Etiquetas: la rioja tránsito infracciones seguridad vial gobierno municipal Nadia Luján
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