Miércoles, 17 de Junio 2026
La Rioja

La Rioja a la espera de cambios en el sistema judicial hasta 2027

La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en La Rioja se aplaza hasta el 8 de marzo de 2027, buscando garantizar condiciones adecuadas para su ejecución. La transición requerirá una profunda planificación y recursos suficientes.

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Redacción Equipo Editorial
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La Rioja a la espera de cambios en el sistema judicial hasta 2027
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La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en La Rioja ha sido pospuesta hasta el 8 de marzo de 2027, según una resolución del Ministerio de Justicia de la Nación. Esta decisión busca asegurar que se cumplan las condiciones necesarias antes de realizar el cambio de sistema, debido a la complejidad logística de la jurisdicción y la dependencia de la Cámara de Apelaciones de Córdoba.

El juez Jorge Gamal Chamia, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, destacó la necesidad de una planificación detallada para la transición. Es fundamental avanzar en una agenda legislativa que contemple la creación de nuevos jueces y la adecuación de espacios físicos y recursos técnicos. La postergación brinda un tiempo adicional para abordar estas necesidades y garantizar un funcionamiento eficiente del sistema penal.

Este cambio representa una transformación significativa del modelo de persecución penal, dejando atrás el sistema mixto vigente desde 1992 para adoptar un esquema acusatorio. Entre los cambios más relevantes se incluye la transferencia de la investigación penal al Ministerio Público Fiscal y la eliminación del Juez de Instrucción, quien se centrará únicamente en su rol de garante.

Mientras tanto, el Gobierno nacional ha confirmado la puesta en marcha del nuevo código en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que comenzará a regir el 21 de septiembre.

Etiquetas: la rioja código procesal penal ministerio de justicia reforma judicial política infraestructura
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