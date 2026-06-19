Convocatoria para familias de hermanitas en La Rioja: oportunidades de apoyo y recursos

El Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos (RUAGA) de La Rioja ha lanzado una convocatoria urgente para encontrar familias que puedan cuidar de dos hermanitas de 6 y 11 años. La coordinadora del organismo, Brenda Venecia Andrada, indicó que la decisión de realizar este llamado responde a la escasez de postulantes que cumplan con el perfil requerido.
Se han establecido criterios de preselección para asegurar el bienestar emocional de las menores, considerando su historia de vulneración de derechos. Se priorizarán las postulaciones de personas o parejas sin hijos, ya que las niñas necesitan un entorno que evite la competencia por atención. Además, no se aceptarán parejas de "papá y papá" debido a las características particulares del caso.
Andrada destacó que el objetivo es encontrar familias que comprendan las necesidades de las menores y les ofrezcan un ambiente de contención y desarrollo integral. Las personas interesadas en postularse pueden comunicarse con el RUAGA para obtener más información sobre el proceso.