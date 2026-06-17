Miércoles, 17 de Junio 2026
La Rioja

Barrio Agrario reclama mejoras en transporte escolar y seguridad vial en Ruta 5

Cientos de niños de la zona sur de La Rioja se quedan sin transporte escolar por falta de pago, mientras vecinos protestan exigiendo soluciones y mejoras en la seguridad vial.

Redacción
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La falta de pago a los prestadores de servicios de transporte escolar ha llevado a una situación crítica en la comunidad educativa del sur de La Rioja, dejando a cientos de niños sin este servicio esencial. Hoy, vecinos del Barrio Agrario, junto a áreas como Andacollo y Francisco I, realizaron una manifestación sobre la Ruta 5 para visibilizar su reclamo. Según Hugo Varas, encargado de la logística, el servicio de transporte escolar dejará de funcionar a partir de hoy debido a una deuda de seis meses del Ministerio de Educación con el prestador.

Durante la protesta, Erica, una referente vecinal, destacó la confianza que se había depositado en las autoridades para mantener el servicio a pesar del aumento de costos. Sin embargo, la imposibilidad de cubrir los gastos ha llevado a la paralización de cinco colectivos y dos combis que transportan a los alumnos. Además, los padres expresaron su preocupación por la seguridad vial en la zona, denunciando la falta de iluminación y el mal estado de la ruta, lo que ha contribuido a numerosos accidentes.

Los manifestantes exigieron respuestas concretas de las autoridades, pidiendo la regularización de pagos y mejoras en la colectora para una circulación más segura. También instaron al Ministerio de Educación a priorizar los fondos destinados al transporte escolar, sobre otros gastos considerados "no beneficiosos". "No venimos a hacer política, venimos a defender el derecho de nuestros niños a educarse y a ir seguros a la escuela", afirmó Erica durante la manifestación.

Etiquetas: la rioja transporte escolar protesta barrio agrario ministerio de educación seguridad vial
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