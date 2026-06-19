Sábado, 20 de Junio 2026
La Rioja

Aumento en el horario de ingreso de agentes para facilitar la educación de sus hijos

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja implementó un régimen que permite a los agentes ingresar hasta las 8:00 horas si tienen hijos en el turno mañana. Esta medida busca facilitar la conciliación laboral y familiar, sin afectar salarios.

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El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha establecido un nuevo régimen especial que permite a los agentes judiciales ingresar hasta las 8:00 horas si tienen hijos e hijas en el turno mañana. Esta iniciativa busca facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral, según lo anunciado por el Presidente del Tribunal.

El Acuerdo Nº 190 autoriza a los trabajadores a registrar su ingreso una hora más tarde de lo habitual, permitiendo que puedan llevar a sus hijos a actividades escolares sin que enfrenten condiciones adversas o tiempos de espera prolongados. Este beneficio está destinado a quienes tienen bajo su cuidado a menores que asisten a escuelas de nivel inicial o primario, tanto públicas como privadas.

Para acceder a este régimen, los agentes deben presentar un certificado de alumno regular. El tiempo no trabajado deberá ser compensado con cuatro horas adicionales de servicio por semana en un horario vespertino acordado. La compensación será supervisada por la Dirección de Recursos Humanos.

El acuerdo también aclara que si ambos progenitores trabajan en la Función Judicial, solo uno podrá utilizar este beneficio. En casos excepcionales, la Secretaría Administrativa podrá tomar decisiones especiales.

Etiquetas: la rioja tribunal superior de justicia conciliación familiar política judicial derechos laborales
TL;DR

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